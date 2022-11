Sonic Frontiers a caccia nell'open world: disponibile il DLC gratis a tema Monster Hunter

Grazie ad una simpatica collaborazione allestita da SEGA e Capcom, l'universo open world di Sonic Frontiers accoglie uno speciale DLC gratuito ispirato all'immaginario della serie di Monster Hunter.

Presentato con il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news, il contenuto aggiuntivo è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme. I giocatori in possesso di Sonic Frontiers su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC possono dunque installare il DLC gratis senza necessità di alcuna operazione preliminare.



Il Pack Collaborazione Monster Hunter porta nel mondo di Sonic Frontiers diversi oggetti e abiti ispirati alle avventure di Cacciatori e Cacciatrici. Oltre ai costumi, il DLC introduce anche un simpatico minigioco, che vedrà il porcospino blu impegnato in operazioni di cottura della carne. Sfruttando questa soluzione, sarà possibile potenziare Sonic, esattamente come accade in Monster Hunter.



Con la pubblicazione del DLC, SEGA ha inoltre confermato che in futuro Sonic Frontiers potrà contare sulla pubblicazione di altri contenuti gratuiti. Il supporto post lancio al gioco porterà dunque ulteriori novità nel corso del 2023. Ricordiamo inoltre che è ancora possibile ottenere gratis il DLC di Sonic Froniers a tema Sonic Adventure 2, semplicemente iscrivendosi alla newsletter della serie.