Sonic Frontiers alla conquista del TGS 2022: tra mostri enormi e velocità siderale

Il Tokyo Game Show 2022 è ai nastri di partenza, con SEGA che sarà tra i protagonisti principali dell'evento portando in fiera diverse novità sui suoi giochi in sviluppo. Sonic Frontiers non poteva certo mancare: il porcospino blu si mostra ancora una volta attraverso un trailer inedito.

Si tratta di un breve filmato, dalla durata di circa un minuto e mezzo, che ci permette di dare un ulteriore sguardo alle meccaniche di gioco che caratterizzeranno la prossima avventura principale di Sonic, pronto ad elevare la tradizionale formula di gioco per portarla in un contesto "open zone" con aree di vaste dimensioni da esplorare.

Il filmato ci permette anche di ascoltare ancora una volta il tema conclusivo di Sonic Frontiers, Vandalize della band nipponica ONE OK ROCK. Oltre a mettersi alla ricerca dei sette Chaos Emeralds, l'iconico eroe se la vedrà anche con nemici di enormi dimensioni, da affrontare facendo ricorso alla sua velocità estrema e le abilità speciali di cui dispone una volta riuniti i potenti smeraldi.

Ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dal prossimo 8 novembre su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Per ulteriori dettagli potete leggere la nostra prova di Sonic Frontiers, dove esprimiamo nero su bianco le sensazioni che il titolo SEGA ci ha fin qui trasmesso.