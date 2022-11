Sonic Frontiers: nuovi contenuti e personaggi gratis con la Roadmap 2023

Sonic Frontiers è disponibile dall'8 novembre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, e l'ultima avventura dell'iconico porcospino blu di SEGA guarda al futuro preparandosi ad accogliere numerosi contenuti gratuiti nel corso del 2023.

L'account Twitter ufficiale della serie ci rivela la Roadmap di update previsti per il prossimo anno: ci saranno tre aggiornamenti di rilievo che arricchiranno in maniera consistente l'offerta ludica dell'ultima fatica del Sonic Team. Nello specifico, l'Update 1 porterà in dote il Juke Box, la Photo Mode ed una nuova serie di sfide, mentre l'Update 2 aggiungerà nuovi Koko, le Open Zone Challenge ed un particolare evento incentrato sul compleanno di Sonic.

Piuttosto intrigante anche l'Update 3, con l'ultimo aggiornamento che non solo offrirà una nuova storia, ma anche ulteriori personaggi giocabili: l'immagine lascia intendere che Tails, Knuckles ed Amy potranno essere in futuro controllati dai giocatori. Al momento, però, SEGA non ha rivelato esattamente le date per ciascun Update, che verranno a questo punto confermate soltanto nei prossimi mesi.

Nel frattempo, il producer Takashi Iizuka ha affermato che Sonic Frontiers ha ridefinito i canoni di tutto il franchise, settando nuovi standard da cui si ripartirà per il futuro. La nostra recensione di Sonic Frontiers vi rivela tutti i dettagli sull'ultimo gioco principale della serie, in attesa dei nuovi contenuti gratis.