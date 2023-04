Sonic Frontiers continua a vendere bene: superate le 3 milioni di copie

Intanto che i fan attendono il DLC narrativo di Sonic Frontiers considerato molto importante per l'intera produzione, l'ultima avventura del porcospino blu continua a registrare buoni risultati di vendita, vedendo crescere sempre di più i propri numeri con il passare dei mesi.

Stando a quanto rivelato da SEGA nel suo ultimo report finanziario, Sonic Frontiers a raggiunto quota 3,2 milioni di copie vendute, confermandosi un successo per la compagnia nipponica. Considerato che i dati in possesso di SEGA arrivano fino allo scorso 31 marzo, non è da escludere che il gioco abbia nel frattempo ulteriormente aumentato le quantità di copie vendute nel corso del mese di aprile. Calcolando tra l'altro che Sonic Frontiers ha sfiorate le 3 milioni di copie lo scorso febbraio, è un ulteriore segno di quanto il titolo SEGA continui ad attirare regolarmente nuovi giocatori, pronti ad immergersi nel Platform di stampo open world con protagonista l'intramontabile Sonic.

Di fronte a questi risultati si capisce come la software house giapponese voglia continuare a puntare forte sul gioco, preparando il terreno per l'arrivo di ulteriori contenuti aggiuntivi che andranno ad espandere anche la storia del gioco base. Non resta dunque che scoprire quando il promettente DLC narrativo sarà effettivamente disponibile nel corso del 2023.