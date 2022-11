Sonic Frontiers ha il suo controller Xbox a tema, ma attenti agli aculei!

Per celebrare il lancio di Sonic Frontiers, la divisione australiana di Turtle Beach e i gestori del negozio Five Star Games hanno realizzato una collezione speciale di controller Xbox ispirati all'ultima avventura open world del riccio blu di SEGA, ma attenzione: il pad ha gli aculei!

Certo, non siamo ai livelli raggiunti dalla macchina promozionale di Paramount Pictures e Microsoft per festeggiare il lancio di Sonic 2 il Film con un controller Xbox peloso, eppure i ragazzi di Turtle Beach si sono messi d'impegno per solleticare la curiosità dei fan della serie con un pad che presenta, nella sua parte superiore, una folta 'criniera di spine' in omaggio alla chioma caratteristica di Sonic.

Oltre ai 50 aculei in plastica (si spera morbida!) che sporgono dal retro, il controller di Turtle Beach realizzato in collaborazione con le fucine creative di TagMODS presenta delle impugnature color rosso fuoco (con banda bianca che corre in verticale) come le scarpe indossate dalla mascotte SEGA nella sua ultima avventura nel Nuovo Regno di Frontiers.

I trenta modelli del controller Xbox di Turtle Beach a tema Sonic Frontiers sono offerti da Five Star Games ai partecipanti di un contest sui social che, però, coinvolge solo ed esclusivamente il pubblico australiano. Prima di lasciarvi alle immagini dell'insolito pad con gli spuntoni, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere la recensione di Sonic Frontiers.