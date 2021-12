Sonic Frontiers: la data di lancio svelata dal database del PS Store?

Il database del PlayStation Store ha apparentemente anticipato la data di lancio di God of War Ragnarok per PS5 e PS4, ma sembra che un altro importante titolo atteso per il prossimo anno sia stato coinvolto in questa fuga di informazioni.

Stiamo parlando di Sonic Frontiers, il primo titolo della serie SEGA che abbraccerà la filosofia dell'open world, e che verrà pubblicato nel corso del 2022 su PC e console, come confermato nel trailer mostrato ai The Game Awards 2021. SEGA non ha specificato una data più precisa, ma il PlayStation Store potrebbe averci fornito un'anticipazione.

Come confermato dal tweet che vi abbiamo riportato più in basso, sembra che Sonic Frontiers verrà lanciato il 15 novembre 2022. Naturalmente, non è da escludere che si tratti di un semplice placeholder, ed anche ammesso che l'informazione sia fondata sappiamo come lo sviluppo videoludico sia zeppo di imprevisti e cambi di programma. Il consiglio, quindi, è quello di attendere eventuali interventi ufficiali da parte di SEGA.

Al momento, Sonic Frontiers rimane previsto al debutto in un generico 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, un ulteriore leak ha svelato in anticipo l'arrivo di un set Lego di Sonic ispirato al primo gioco dello storico franchise.