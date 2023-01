Sonic Frontiers: la demo per Switch è disponibile anche in Occidente

Dopo essere giunta esclusivamente in Giappone per le prime settimane dal suo debutto sul mercato, la demo di Sonic Frontiers per Nintendo Switch è ora disponibile anche sull'e-shop dei giocatori europei e americani.

Se dunque eravate ancora indecisi riguardo alle potenzialità del primo capitolo di Sonic in salsa open world, potrete in questo modo dare un primo sguardo al titolo confezionato da SEGA e sfrecciare di nuovo nei panni del porcospino blu. Al momento la demo rimane relegata alla console ibrida di Nintendo, sia Giappone che in Occidente, ed il publisher nipponico non ha diffuso informazioni riguardanti un eventuale approdo della demo anche sugli store PC, PlayStation e Xbox. Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti, nel caso SEGA decida infine di estendere la versione di prova gratuita alle altre piattaforme.

Al netto di innegabili mancanze, Sonic Frontiers si è dimostrato un interessante esperimento da parte di SEGA, che ha reso l'open zone parte integrante dell'esperienza di gioco. La componente action non manca tra le caratteristiche del prodotto, che punta molto su boss fight frenetiche e altamente spettacolari. Presente anche una lunga lista di mini-giochi ed enigmi ambientali insieme ai livelli del Cyberspazio che strizzano l'occhio agli amanti dei capitoli più classici. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostre Recensione di Sonic Frontiers.

Nonostante la concorrenza agguerrita di titoli particolarmente attesi come Pokémon Scarlatto e Violetto e God of War Ragnarok, Sonic Frontiers ha venduto oltre 2.5 milioni di copie nel periodo di lancio a dicembre.