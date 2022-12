Sonic Frontiers: il director potrebbe cambiare due boss sotto consiglio dei giocatori

Il 2022 è stato l'anno più importante di sempre per Sonic, stando alle parole. Tra le grandi pubblicazione che hanno visto protagonista il porcospino blu di SEGA c'è, ovviamente, anche Sonic Frontiers, ultimo esponente della serie videoludica.

Sotto consiglio di alcuni giocatori che lo hanno contattato via Twitter, il game director di Sonic Frontiers, Morio Kishimoto, sta pensando di apportare alcune modifiche agli ultimi due boss del platform 3D open world. Pur non promettendo nulla ai fan, l'autore sta prendendo in considerazione il feedback dell'utenza e farà il possibile per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco nelle sue fasi conclusive.

"Grazie mille per tutte le fantastiche idee che hai offerto!", ha detto Kishimoto ad un utente in particolare che ha spiegato nel dettaglio come modificherebbe gli ultimi due scontri principali. "Li ho letti tutti e il tuo contributo è legittimo e mi hai molto ispirato. Non so quanto possiamo realizzare nel tempo limitato che abbiamo, ma farò comunque del mio meglio per rendere questo qualcosa di cui sarai felice!".

Naturalmente questo non ci conferma in alcun modo che SEGA andrà effettivamente a cambiare le dinamiche e gli equilibri di Sonic Frontiers, tuttavia è interessante osservare quanto Kishimoto sia attento all'opinione degli utenti e quanto spazio conceda alle idee dei giocatori.

Intanto un leaker ha anticipato l'arrivo di cinque nuovi set LEGO a tema Sonic.