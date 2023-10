Sonic Frontiers: l'ultimo DLC gratis è difficilissimo, i giocatori si lamentano

La scorsa settimana, SEGA ha pubblicato l'aggiornamento The Final Horizon per Sonic Frontiers, ultimo DLC gratis del supporto post lancio. Tuttavia, alcuni giocatori si stanno lamentando sui social a causa dell'eccessiva difficoltà delle nuove missioni.

The Final Horizon introduce infatti una serie di missioni aggiuntive e nuovi contenuti per la storia, giocabili nei panni di Tails, Amy o Knuckles. Tante novità dunque, peccato che l'eccessiva difficoltà sembra stia rovinando l'entusiasmo della community, tanto che c'è chi afferma di trovarsi davanti ai "livelli più difficili di sempre nella storia di Sonic", un tasso di sfida da molti ritenuto eccessivo.

In particolare la modalità boss rush richiede di superare tutti i boss in sequenza senza farsi mai colpire e ci sarebbe anche una seconda sessione piuttosto complessa, dove i nostri eroi devono scalare una torre infinita senza alcun punto di salvataggio intermedio.

C'è chi pensa che l'alta difficoltà sia una sorta di risposta del team di sviluppo verso chi parlava di un gioco troppo facile, mentre altri sottolineano come "Sonic non sia mai stato così difficile." Superare le missioni di questo DLC permette di accedere ad un finale alternativo per Sonic Frontiers, da qui la frustrazione di parte della community: il Sonic Team risponderà ai feedback ricevuti, oppure no?