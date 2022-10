Sonic Frontiers, DLC gratis a tema Sonic Adventure 2: ecco come riscattarlo

Manca sempre meno al debutto di Sonic Frontiers nei negozi fisici e digitali, atteso per l'8 novembre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. E per attirare sempre di più l'attenzione dei fan, SEGA ha preparato anche una piccola ma gradita sorpresa.

Il colosso nipponico permette infatti a tutti i giocatori di poter ricevere gratuitamente il DLC "Soap Shoes", scarpe viste per la prima volta in Sonic Adventure 2 (pubblicato originariamente su Dreamcast nel 2001) che consentivano di scivolare attraverso le rotaie sparse nei vari livelli dell'avventura. Ottenere le Soap Shoes in Sonic Frontiers è molto semplice: basta infatti iscriversi alla newsletter dal sito ufficiale del gioco, posta in alto a destra nella home del portale, entro il 31 gennaio 2023.

Per iscriversi serve solamente dare la propria email, data di nascita, paese e piattaforma sul quale si vuole ricevere il contenuto scaricabile. Fatto questo, all'indirizzo email fornito verrà recapitato un codice da riscattare nello store della propria piattaforma di riferimento, non appena il nuovo Platform sarà disponibile sul mercato. Ed ecco che così riceverete l'oggetto dal sapore nostalgico che vi farà ricordare i bei tempi di Sonic Adventure 2.

E parlando proprio della vecchia serie nata su Dreamcast, Sonic Adventure 3 è sempre nei sogni di Takashi Iizuka, sebbene il designer confessi come servano grossi capitali per poterlo rendere realtà. Intanto fate attenzione in rete, in quanto Sonic Frontiers è stato vittima di un leak ed alcuni filmati e boss fight sono finiti online.