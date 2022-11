Sonic Frontiers: durata, difficoltà e potenza dei boss negli ultimi leak

Dopo la rottura anticipata del day one e i molteplici leak su Sonic Frontiers, il titolo dedicato al riccio blu è stato al centro di una nuova fuga di notizie.

L'utente Soniclikeschicken ha infatti aperto un thread apposito su Reddit, affermando di aver completato il gioco due giorni prima della sua uscita e di non avere più paura degli spoiler.

All'interno della discussione, l'autore del post ha avuto modo di rivelare diversi dettagli in merito al gioco, affermando, in base alla sua esperienza, che ci vogliono circa 17 ore per completarlo a modalità difficile; il Redditor ha poi confermato che, aumentando la difficoltà, il boss finale sarà più difficile da buttare a terra e che le difese di Sonic saranno più basse del normale.

Soniclikeschicken ha inoltre menzionato la presenza di una modalità arcade, che sembra permettere al giocatore di riaffrontare i livelli ambientati nel cyberspazio per registrarne il tempo di completamento e scalare le classifiche online.

L'autore del post ha infine espresso un giudizio complessivo positivo per la produzione del Sonic Team, inserendo Frontiers tra i suoi titoli preferiti del riccio blu.

Sapevate, tra l'altro, che l'esperienza di Sonic Frontiers sarà la stessa su tutte le piattaforme? La conferma è arrivata direttamente dal producer Takashi Iizuka durante un'intervista a Gamereactor, occasione in cui è stato confermato che il titolo, grazie anche a un motore grafico capace di scalare gli asset in base alla piattaforma, permetterà di offrire una buona performance sia su Switch che sui PC di alta fascia.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.