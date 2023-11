Sonic Frontiers, emergono nuovi retroscena: inizialmente SEGA voleva update stagionali

Nel bene e nel male, Sonic rimane una mascotte videoludica in grado di sfornare interessanti progetti, come nel caso di Sonic Frontiers che ha ricevuto il DLC gratis Final Horizon nell'arco degli ultimi mesi. Eppure, il Sonic Team aveva dapprima previsto una sorte diversa per gli aggiornamenti di Sonic Frontiers, uscito nel corso del 2022.

A distanza di alcune settimane dall'uscita dell'aggiornamento di cui sopra, che ha generato diversi disappunti da parte dei giocatori che si sono lamentati della difficoltà dell'ultimo DLC gratis di Sonic Frontiers, sono emersi dei retroscena circa gli iniziali interessi di SEGA sullo sviluppo di contenuti post-lancio per il progetto. Nel dettaglio, era dapprima previsto che Sonic Frontiers ricevesse aggiornamenti di carattere stagionale.

Ad aver fatto cambiare idea al Sonic Team sono stati i numeri conseguiti dal titolo: gli ultimi aggiornamenti risalgono ad inizio maggio, periodo nel quale Sonic Frontiers ha sfrecciato verso le 3.5 milioni di unità di copie vendute in tutto il mondo. Tuttavia, nelle prime quattro settimane di vita il gioco ha raggiunto un numero di unità piazzate pari a 2.5 milioni, come sostenuto da Sachiko Kawamura, director di Sonic Frontiers. In poche parole, le vendite elevate del gioco hanno convinto il Sonic Team a puntare su update più mirati e sostanziosi dal punto di vista della qualità e della quantità. Non si conoscono per certo i dati di vendita del titolo ad oggi, ma è lecito pensare che Sonic abbia continuato a sfrecciare in direzione delle 4, se non addirittura 5, milioni di unità piazzate.