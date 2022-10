Sonic Frontiers è entrato in fase Gold: il riccio blu sfreccia verso la data d'uscita

Niente più può fermare il fermare il riccio blu dalla sua corsa verso la data d'uscita fissata per il prossimo 8 novembre: Sonic Frontiers è ufficialmente entrato in fase Gold! Ciò significa che il gioco è stato mandato in stampa ed è pronto per essere distribuito in tutto il mondo.

Ad annunciarlo è stato il Director Morio Kishimoto in persona, che ha dato la lieta novella sul suo profilo Twitter ufficiale. Il creativo ha anche assicurato che il team ha lavorato sodo fino all'ultimo minuto tenendo conto del feedback ricevuto dai giocatori per migliorare il più possibile la nuova avventura del riccio blu, che verrà lanciata su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Non dovrete però attendere fino all'8 novembre per scoprire nuove informazioni su Sonic Frontiers: il nostro Giuseppe Arace è recentemente volato alle Hawaii per partecipare ad un Press Tour organizzato da SEGA, durante il quale sta avendo l'opportunità di testare il nuovo mix di gameplay fatto di corse veloci in un grande mondo aperto, composto da cascate spumeggianti e torridi deserti liberamente esplorabili, nonché popolati da nemici estremamente potenti. Ne saprete di più tra qualche giorno, intanto godetevi l'ultimo trailer di Sonic Frontiers incentrato su combattimenti e upgrade.