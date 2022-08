Sonic Frontiers esce un giorno prima di God of War Ragnarok? Spunta la data!

Piccolo inciampo per SEGA of Japan, la casa giapponese ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Frontiers sul canale YouTube giapponese di Sonic, salvo poi rimuoverlo dopo aver notato che il video in questione svela anche la data di uscita.

Il trailer della durata di circa 30 secondi era caricato come video non in elenco ma è riuscito comunque a diffondersi in rete salvo poi essere completamente rimosso. Scopriamo così che Sonic Frontiers è atteso in Giappone per l'8 novembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Il video probabilmente è andato online prima del tempo dal momento che Sonic Frontiers sarà alla Gamescom Opening Night Live di stasera, c'è da dire che la data per l'Europa potrebbe essere leggermente diversa e differire di qualche giorno, ma ne sapremo sicuramente di più tra poche ore.

Sonic Frontiers uscirebbe un giorno prima di God od War Ragnarok e insieme a Skull & Bones di Ubisoft, una finestra di lancio che rischia di oscurare il gioco del riccio blu, che fino ad ora non ha convinto particolarmente il pubblico e la critica. In molti hanno chiesto a SEGA di rinviare Sonic Frontiers ma il publisher ha sempre risposto negativamente a questa ipotesi confermando che il gioco uscirà entro fine anno.