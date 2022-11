Sonic Frontiers deve 'fare molta strada' ed è 'come un playtest globale', dice il director

Come sappiamo, Sonic Frontiers ha raggiunto tutte le piattaforme ad una velocità supersonica dallo scorso 9 novembre 2022. Sono passati pochi giorni dal suo approdo nel mercato videoludico, ma il nuovo titolo di Sega ha già raggiunto il record di utenti attivi su Steam nell'arco di pochissimo tempo, segnando una tappa importantissima del brand.

Sonic Frontiers è stato accolto con opinioni più o meno contrastanti dall'utenza videoludica e dalla stampa specializzata. Come raccontatovi nella nostra recensione di Sonic Frontiers, infatti, l'interessante lavoro svolto da Sega nella proposizione di un titolo che rivoluziona l'esperienza platforming tridimensionale di Sonic non è stato sufficiente a far in modo che venisse pubblicato un titolo molto al di sopra della media. Ciò nonostante, le premesse del gioco sono buone e, in quanto tali, attendiamo che il futuro del porcospino blu sia roseo e prosperoso per l'intera saga. Tuttavia, a pensare che il titolo non sia esente da difetti vi è anche il director di Sonic Frontiers, Morio Kishimoto.

Come affermato su Twitter in data odierna, 12 novembre 2022, Kishimoto ha dichiarato che è sollevato che il titolo abbia raggiunto la data d'uscita in tutta sicurezza, visti i precedenti avvistamenti di copie fisiche del gioco in mano ad alcuni utenti. Il rischio di spoiler per Sonic Frontiers, così come il nuovo arrivato God of War - uscito ad un solo giorno di distanza rispetto al day one del titolo Sega -, era davvero elevato. Tuttavia, tra le affermazioni del director ve n'è stata una in particolare che ha colpito l'utenza: "Stiamo verificando le opinioni dei critici e di tutti. Come avete sottolineato, abbiamo ancora molta strada da fare e prendiamo sul serio questo playtest globale".

Seppure le parole di Kishimoto non siano finalizzate a screditare l'opinione del pubblico, in parte non convinto a pieno del progetto Sonic Frontiers, è lo stesso director che afferma che vi sono ancora delle aree del gioco da migliorare. Ciò nonostante, al di là delle imperfezioni tecniche e ludico-concettuali del prodotto, l'utenza sembrerebbe essere molto soddisfatta di questo nuovo capitolo della saga. D'altronde, i numeri parlano da sé: Sonic Frontiers ha quasi raddoppiato il picco di utenti massimi attivi su Steam in contemporanea, raggiungendo quasi i 20.000 giocatori in un periodo videoludicamente caldo come questo mese, caratterizzato dall'uscita di God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto.

Che Sonic Frontiers sia stato un "semplice" esperimento per il futuro della saga, la quale sarà improntata maggiormente verso delle sezioni platform tridimensionali a zone aperte? Dalle affermazioni di Kishimoto possiamo pensare che questa non sia una semplice teoria o frutto di speculazioni. Ciò nonostante, siamo molto curiosi di scoprire cos'avrà in serbo per noi il futuro delle avventure del celebre porcospino blu. Voi avete avuto modo di provare Sonic Frontiers? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.