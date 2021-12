Sonic Frontiers sarà ai Game Awards? SEGA ha registrato il dominio

Dopo aver registrato il marchio Sonic Frontiers in Giappone, SEGA ha ora registrato il dominio http://frontiers.sonicthehedgehog.com/ e secondo alcuni questa notizia anticipa un possibile nuovo trailer del gioco ai The Game Awards.

E' difficile dire come stiano le cose, il nuovo Sonic è atteso per il 2022 ed è ancora privo di un titolo ufficiale, in passato alcuni leak indicavano Sonic Rangers come nome scelto da SEGA e in seguito si è fatta spazio l'ipotesi Sonic Frontiers, nome poi effettivamente registrato dal publisher.

La scorsa estate SEGA ha svelato il nuovo Sonic come parte dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario del porcospino blu, tuttavia non ci sono dettagli di alcun tipo sul progetto, si è parlato di un gioco di Sonic in stile Zelda Breath of the Wild, un progetto ad alto budget che stabilirà probabilmente le linee guida per il futuro del franchise, dopo qualche anno di appannamento commerciale a causa di titoli non sempre a fuoco come Sonic Boom e Sonic Forces.

I The Game Awards potrebbero certamente essere l'occasione giusta per rivedere Sonic in azione, non ci resta che attendere la notte tra il 9 e il 10 dicembre per sapere se il tanto rumoreggiato ritorno del porcospino si concretizzerà oppure no.