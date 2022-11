Sonic Frontiers, i giocatori stanno già stabilendo dei record nei livelli del cyber spazio

Nonostante un'accoglienza tiepida da parte di critica e pubblico, gli utenti Steam di Sonic Frontiers continuano ad aumentare ora dopo ora, e alcuni di loro, pensate, sono riusciti a portare a termine delle speedrun da record.

Come riportato dai colleghi di The Gamer, infatti, sempre più persone stanno riuscendo a stabilire dei tempi incredibili all'interno dei livelli ambientati nel cyber spazio, arrivando, in alcuni casi, anche sotto la soglia dei 20 secondi e ottenendo una costante valutazione di S per il completamento. Tutto ciò è reso possibile dall'attento studio dei livelli, un processo che ha permesso a molti giocatori, tra cui l'utente Twitter Memey_PW, di saltare intere sezione di un'area sfruttando le soluzioni ambientali.

Quanto alle critiche ricevuta da Sonic Frontiers, il director Morio Kishimoto ha affermato su Twitter di essere sollevato dal fatto che l'uscita del gioco non sia stata danneggiata dai tanti spoiler circolati in rete. Il team di sviluppo, ha poi aggiunto il director, ha preso molto a cuore le opinioni dei critici e dei fan, e sta sfruttando questo 'playtest globale' per apportare delle migliorie che possano soddisfare la community.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers è un videogioco platform disponibile per Nintedo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e PC.