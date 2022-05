Sonic Frontiers: 'Grandi recensioni sono fondamentali per le vendite', dice SEGA

SEGA ha aspettative molto alte per Sonic Frontiers, sia sul piano qualitativo che su quello commerciale. Il nuovo capitolo della serie non ha ancora una data d'uscita ben definita, sebbene la compagnia nipponica abbia già ribadito che Sonic Frontiers è previsto per Natale 2022, con nuove informazioni in arrivo a breve.

In ogni caso per SEGA è importante che la prossima avventura principale di Sonic ottenga grandi valutazioni da parte della critica: "Abbiamo fissato obiettivi interni, poiché la correlazione tra i voti della critica specializzata esterna e le vendite è consistente in Europa e Nord America. Se il gioco ottiene un punteggio elevato, può diventare un gioco da avere a tutti i costi generando una sinergia con le vendite, dunque stiamo lavorando duramente per migliorare la qualità del gioco in vista della stagione natalizia", spiegano Haruki Satomi e Koichi Fukazawa, rispettivamente CEO e CFO di SEGA.

Curiosamente, la visione di SEGA è diametralmente opposta a quella espressa dai creatori di Evil Dead The Game: per Saber Interactive Metacritic non ha più peso per il successo di un gioco, ed i grandi risultati commerciali sono legati soprattutto all'attenzione mediatica e l'operato di social media ed influencer, anziché le valutazioni della stampa.

Opinioni differenti a parte, si aspetta di vedere nuovamente in azione Sonic Frontiers, così da capire ancora meglio cosa aspettarci dal ritorno del porcospino blu previsto per Natale 2022.