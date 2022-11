Sonic Frontiers infrange i record di vendite della saga in Giappone

Abbiamo parlato molto a lungo della nuova produzione targata Sega e dedicata all'iconico e senza tempo porcospino blu, la quale ha raggiunto i lidi di tutte le console di ultima generazione - e non solo -, tentando di risollevare l'intero brand di Sonic da una concezione del platform tridimensionale stagnante con l'arrivo di Sonic Frontiers.

Come accennato in sede di recensione di Sonic Frontiers, la nuova iterazione della saga ha gettato le basi per un nuovo corso delle avventure di Sonic, pur tenendo conto dei profondi limiti strutturali dell'avventura che non bastano a risollevare in via definitiva l'intera esperienza attorno alla velocità supersonica di una delle mascotte più amate dai videogiocatori. Sonic Frontiers ha riscontrato un feedback alquanto positivo dalla community e, come dichiarato dallo stesso director Morio Kishimoto, vi è ancora molta strada da fare e il team di sviluppo è alle prese con l'analisi di tutti i riscontri ottenuti dalle esperienze di gioco degli utenti. Ciò non di meno, Sonic ha raggiunto un importantissimo traguardo.

Infatti, Sonic Frontiers ha infranto ogni traguardo in precedenza raggiunto dalla saga in Giappone, superando il record di vendite di un singolo capitolo di Sonic Adventure 2. Dunque, le avventure di Sonic hanno raggiunto un nuovo traguardo, ma questa volta non proprio alla velocità della luce: Sonic Adventure 2 approdò sul mercato giapponese nel 1998, rappresentando quindi un apice di vendite per oltre vent'anni. Possiamo quindi dire - almeno in riferimento agli interessi del mercato giapponese - che il nuovo corso di Sonic piace al pubblico orientale, il quale non riscontrava più interesse nel vecchio corso delle avventure in oggetto.

I numeri parlano da sé: Sonic Frontier, rispetto alle precedenti iterazioni, ha raggiunto il traguardo di 46.272 unità su tutte le piattaforme nella Terra del Sol Levante, superando di gran lunga il successo di produzioni dal calibro di Sonic Forces e non solo. Infatti, si tratta del numero di vendite più alto per un prodotto dedicato a Sonic, superando addirittura il sopracitato Sonic Adventure 2. Le classifiche di vendita riportate da Famitsu, invece, riportano che il titolo ha venduto un totale di 26.067 unità sulla sola console ibrida di Nintendo, raggiungendo la quarta posizione nella top dieci delle vendite settimanali dei software su Switch. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo: