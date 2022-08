Sonic Frontiers e la nuova isola: il porcospino blu ci ha convinto?

Nonostante il suo debutto sul mercato sia sempre più vicino, la nuova avventura dell'iconico porcospino blu di casa SEGA ha spesso lasciato perplessi critica e pubblico. Sonic Frontiers è atteso per l'8 novembre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, ed è stato tra i protagonisti della GamesCom 2022. Come è andata stavolta?

La precedente prova di Sonic Frontiers, risalente alla Summer Game Fest dello scorso giugno, non ci aveva convinto del tutto, mostrando lacune non solo in termini di level design e direzione artistica, ma anche in ambito gameplay. Dalla nostra nuova prova di Sonic Frontiers alla GamesCom 2022 la situazione non sembra effettivamente migliorata e, anzi, le sensazioni sono rimaste le stesse nonostante alla fiera di Colonia sia stata mostrata una nuova isola che caratterizzerà l'"Open Zone" ideato da Sonic Team.

Non convincono in particolare alcune scelte di game design, tra un avanzamento attraverso lo stage molto frammentato ed un continuo pop-up di strutture a due passi da Sonic. Se non altro l'Ares Island mostrata alla GamesCom è apparsa più ampia e corposa in termini di contenuti rispetto a quanto visto in precedenza, intrattenendo anche tramite lo scontro con uno squalo di sabbia da affrontare in maniera a suo modo originale.

Durante la fiera abbiamo anche avuto modo di intervistare il producer Takashi Iizuka, che ci ha rivelato maggiori dettagli sullo sviluppo del gioco, senza però confermare per adesso il numero preciso di livelli che saranno presenti nel gioco. Assicura, comunque, che in Frontiers sarà presente "il maggior numero di contenuti mai inserito in un gioco di Sonic". L'8 novembre scopriremo precisamente quanti.