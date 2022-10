Sonic Frontiers tra longevità e combat system: tutti i dettagli in attesa della recensione

Ci separano ormai pochi giorni dall'arrivo sugli scaffali di Sonic Frontiers, il nuovo capitolo della serie SEGA che ne rivoluziona la struttura e, in parte anche il gameplay.

Come avrete potuto vedere sulle nostre pagine, è stata pubblicato oggi un lungo provato di Sonic Frontiers a cura di Giuseppe Arace, che ha avuto l'occasione di provare il gioco per circa sette ore, scoprendone parecchi dettagli. Dall'anteprima apprendiamo che il gioco avrà una durata di 20 ore per chi non si focalizzerà sull'esplorazione e sul completamento delle attività secondarie, elementi che contribuiranno ad aumentare sensibilmente l'ammontare di ore di gioco richieste per arrivare ai titoli di coda. L'articolo sottolinea anche una maggiore attenzione alla componente narrativa, l'alternarsi di aree aperte ad altre più lineari e un sistema di combattimento semplificato.

Prima di lasciarvi al video che riassume tutte le novità sul gioco, disponibile anche sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che Sonic Frontiers arriverà il prossimo 8 novembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In attesa della recensione che raggiungerà a breve le nostre pagine, vi informiamo anche che Sonic Frontiers è entrato in fase Gold e non vi saranno ulteriori rinvii.