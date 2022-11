Sonic Frontiers: luci e ombre dell'avventura open world nell'analisi di DF

Non potendo assolutamente lasciarsi sfuggire l'occasione datagli dal lancio di Sonic Frontiers su PC e console, il collettivo di Digital Foundry ha condotto un'analisi approfondita sull'ultima avventura open world di SEGA, concentrandosi sulle prestazioni e sulla bontà del comparto grafico.

Gli esperti giornalisti collegati a Eurogamer.net partono dalla consueta comparativa tra le versioni PC, PlayStation, Xbox e Switch per poi soffermarsi sui singoli aspetti tecnici che, a loro giudizio, meritano di essere evidenziati per lodare (o criticare) l'operato degli sviluppatori.

John Linneman di DF, ad esempio, si dice colpito dalla qualità dei modelli poligonali dei personaggi e dalle loro animazioni, come pure dall'illuminazione e dalla cura riposta nella realizzazione del mondo di gioco. L'esponente di Digital Foundry sottolinea però una criticità già emersa in altre analisi tecniche di Sonic Frontiers, ovvero il fastidioso problema di pop-in sperimentato da coloro che stanno esplorando la dimensione free roaming dell'ultima avventura di Sonic.

L'altra critica mossa da DF agli autori di Sonic Frontiers riguarda l'ottimizzazione e la qualità generale della versione Nintendo Switch, come per i già citati fenomeni di pop-in e, soprattutto, per una rappresentazione visiva delle varie isole che viene inficiata dalla scarsa definizione delle texture e da una vegetazione ridotta.

