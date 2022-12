Sonic Frontiers, una nuova mod rimuove 'quel' tedioso minigioco

Dopo la pubblicazione dei più recenti aggiornamenti di Sonic Frontiers, il titolo dedicato al riccio blu è stato arricchito con una nuova patch non ufficiale, realizzata da un modder con l'intento di semplificare l'esperienza dei giocatori attraverso la rimozione di uno dei minigiochi più tediosi.

La Loco's Pinball Experience, pubblicata sul sito di Gamebanana dal creator Locomotivesss, va infatti ad agire sui livelli di gioco legati alla Chaos Island, eliminando totalmente la sezione legata al pinball, minigioco non molto apprezzato dai fan per via dei punteggi 'eccessivamente alti' necessari per proseguire. L'autore della mod ha tuttavia specificato che sarà possibile utilizzare il pinball in un secondo momento, qualore si cambiasse idea.

Ad ogni modo, i fan del riccio blu possono aspettarsi un 2023 ricco di sorprese, stando a quanto rivelato dagli sviluppatori. La roadmap 2023 di Sonic Frontiers, pubblicata sul profilo Twitter ufficiale del gioco, fa riferimento a una serie di nuovi contenuti come la photo mode, sfide inedite, nuovi personaggi giocabili e una nuova storia.

Il tutto sullo sfondo delle ultime dichiarazioni su Sonic Frontiers rilasciate dal capo del Sonic Team, che ha parlato apertamente di come il titolo in questione abbia ridefinito i canoni dell'intero franchise grazie al suo mondo open world.

Sonic Frontiers è un titolo adventure disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.