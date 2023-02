Sonic Frontiers: Morio Kishimoto promette che lo sviluppo del major update procede bene

Il futuro di Sonic Frontiers sembrerebbe essere florido, con nuovi contenuti all'orizzonte derivanti dal major update del titolo. A rivelare la notizia è lo stesso director del titolo Morio Kishimoto, che nelle ultime ore ha parlato in pubblica piazza (via Twitter) dei lavori in corso sulle novità in arrivo prossimamente.

In un suo post, infatti, è possibile leggere quanto segue: "Ci scusiamo per avervi fatto aspettare per l'aggiornamento. La produzione della prima serie è al culmine. Sono sicuro che vi piacerà. Vi preghiamo di attendere ancora un po'". Lo sviluppo della prossima ondata di contenuti per Sonic Frontiers sembrerebbe procedere a gonfie vele, almeno stando a quanto dichiarato dal director del progetto.

Il successo dell'ultima iterazione dedicata al celebre porcospino blu è evidente anche sul fronte delle vendite: Sonic Frontiers sfreccia a 2.9 milioni di copie vendute, un importantissimo traguardo per l'intera serie. Un trend positivo registrato, più in generale, da diverse produzioni targate SEGA, grazie all'aumento degli utili dell'azienda arrivati a un +14.9%.

Ma quale sarà il futuro di Sonic Frontiers? Purtroppo non c'è dato ancora modo di saperlo, rinviando così la questione a nuovi aggiornamenti dalla stessa SEGA o dal director Morio Kishimoto. Prima di salutarci, però, vi invitiamo a recuperare le nostre opinioni sull'ultima produzione del Sonic Team, raccontatevi nel dettaglio con la nostra recensione di Sonic Frontiers.