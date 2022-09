Sonic Frontiers e la musica: SEGA ci offre un assaggio del coinvolgente tema conclusivo

Proseguendo con una tradizione musicale che ormai da anni caratterizza i giochi principali di Sonic, SEGA annuncia una collaborazione con ONE OK ROCK, band giapponese che ha messo la propria firma sul tema conclusivo di Sonic Frontiers, intitolato "Vandalize".

La canzone è studiata per riflettere al meglio "sia i vasti scenari che l'azione dal ritmo elevatissimo che ci si aspetterà Sonic Frontiers", afferma il lead vocalist di ONE OK ROCK Taka, che parla maggiormente nel dettaglio dei motivi che hanno spinto i membri del gruppo a lavorare con SEGA: "Abbiamo stretto una partnership con SEGA per Frontiers in quanto siamo legati a Sonic ed ammiriamo come si è diffuso nel mondo dopo gli inizi in Giappone. Ci siamo stabilizzati negli Stati Uniti ed abbiamo tenuto concerti in Europa, Asia e Sud America, dunque siamo estremamente felici di poter lavorare su un gioco di Sonic".

"Il brano Vandalize - continua Taka - implementa melodie dallo stile nipponico pur sembrano comunque un tipico brano dei ONE OK ROCK. Si sposa inoltre bene con l'immagine cool di Sonic e la sua velocità quando corre, dunque ci auguriamo che apprezziate Vandalize assieme a Sonic e la sua velocità in Sonic Frontiers".

Potete ascoltare Vandalize su Youtube: come vi sembra la canzone pensata appositamente per il nuovo gioco SEGA? Ricordiamo intanto che Sonic Frontiers esce l'8 novembre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di Sonic Frontiers alla Gamescom 2022, dove esprimiamo tutte le nostre sensazioni sulla più recente build mostrata.