Sonic Frontiers non sarà inviato, ma Throne and Liberty sì: nuova vittima per il 2022

Dopo il rinvio di Marvel's Midnight Suns, un'altra produzione videoludica è costretta ad ammettere che mancherà l'appuntamento con la sua finestra di lancio originaria.

La dirigenza di NCSoft ha infatti annunciato che Throne and Liberty non arriverà nel 2022, al contrario di quanto precedente previsto. L'ambizioso MMORPG destinato a PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S sarà al contrario distribuito nel corso della prima metà del 2023. Nel corso dell'ultima presentazione dei risultati finanziari dell'azienda, la dirigenza di NCSoft ha inoltre confermato di aver preso contatti con alcuni partner occidentali al fine di procedere con una distribuzione di Throne and Liberty anche in Europa e Nord America.

E se la produzione sudcoreana è costretta ad alzare bandiera bianca, SEGA sembra invece determinata a non farsi scoraggiare dalle difficoltà. Nel corso di una sessione di Q&A con gli investitori, il vice presidente Koichi Fukazawa, e il vice presidente esecutivo Makoto Takahashi hanno infatti dichiarato di "non star prendendo al momento in considerazione alcun rinvio di Sonic Frontiers". La presentazione della nuova avventura del porcospino blu, tuttavia, non è stata accolta con troppo entusiasmo né dal pubblico né dalla stampa. Anche il nostro Giuseppe Arace, nella sua prova di Sonic Frontiers, ha infatti espresso diverse riserve.