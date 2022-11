Sonic Frontiers non raggiunge i 60 FPS su Series S, nonostante i consigli di SEGA

Mentre gli appassionati registrano nuovi record con le speedrun di Sonic Frontiers, la performance altaleante del titolo SEGA su Xbox Series S continua a preoccupare il grande pubblico.

Stando alle informazioni raccolte in rete, sembra che il gioco fatichi in maniera evidente a raggiungere i 60 FPS sulla console di casa Microsoft, motivo per cui i colleghi di The Gamer hanno contattato gli sviluppatori al fine di ricevere chiarimenti in merito alla situazione. La risposta di SEGA è arrivata in tempi brevi.

Gli sviluppatori, almeno inizialmente, erano convinti che i problemi di performance nascessero dal tentativo della console di spingere la risoluzione verso i 4K, soprattutto sulle TV di ultima generazione. Il team ha allora consigliato ai giocatori di impostare la propria Series S sulla risoluzione 1080p, sperando che il downgrade qualitativo permetesse miglioramenti concreti a livello di FPS. Sfortunatamete, le analisi compiute da Digital Foundry e il feedback degli utenti hanno evidenziato che il problema non è ancora stato risolto. Tuttavia, sembra che il team sia sulla strada giusta.

In base alle dichiarazioni del community manager Katie Chrzanowski, gli sviluppatori stanno studiando a fondo il problema in cerca di soluzioni concrete, e sarà premura della stessa Chrzanowski informare la community sullo stato dei lavori.

Sonic Frontiers avrà insomma forte bisogno del feedback dei giocatori per migliorare, come dichiarato recentemente da Morio Kishimoto.