Sonic Frontiers non verrà rinviato al 2023: 'Vogliamo pubblicarlo il prima possibile'

Sonic Frontiers per ora non sta ottenendo grandi riscontri da parte degli appassionati, poco convinti dalla svolta oper world presa dal porcospino blu con la sua nuova avventura. Quanto mostrato fin qui da SEGA ha spinto addirittura diversi fan a chiedere un posticipo del gioco, in modo che gli autori possano prendersi più tempo per perfezionarlo.

Anche nella nostra anteprima di Sonic Frontiers abbiamo sollevato alcune perplessità dopo averlo provato, dove lo abbiamo ritenuto "un concentrato di idee che al momento faticano a trovare il giusto amalgama". Nonostante le impressioni discordanti, però, SEGA ha le idee molto chiare e non intende assolutamente rinviare il gioco nonostante le richieste dei giocatori e dopo che l'hashtag "DelaySonicFrontiers" ha preso piede su Twitter.

"Non è davvero così sorprendente. Comprendiamo che tutti stanno avendo specifiche reazioni ai video che hanno visto, e poiché non comprendono in cosa consiste questo nuovo gameplay si ritrovano a confrontarlo con gli altri giochi di Sonic che già conoscono", afferma Takashi Iizuka, leader del Sonic Team, nel corso di un'intervista con VGC riguardo la reazione mista ricevuta dai primi trailer. "Vediamo un sacco di persone - prosegue Iizuka - che dicono 'oh, è fatto così, non è fatto in questo modo', ma il team sta davvero creando un nuovo format per Sonic, che noi chiamiamo Open Zone".

In merito alle richieste di rinvio di alcuni fan, il numero uno del Sonic Team non si è scomposto, affermando che gli sviluppatori sono soddisfatti dei risultati fin qui raggiunti: "Partendo dai nostri playtest abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo ascoltato i commenti ricevuti, ma stiamo ricevendo anche un sacco di ottimi feedback da persone che valutano il gioco dicendo 'mi sono divertito molto a giocarlo, gli darei un 80 o un 90 su 100'. Dunque crediamo di essere vicini al punto il cui il gioco è pronto, alla gente piacerà e vogliamo che arrivi tra le mani dei nostri fan il prima possibile", sottolinea Iizuka.

Il producer di Sonic Frontiers non ha ancora finito: "Comprendiamo che molte persone stanno vedendo i video online e facendo supposizioni, ma siamo fiduciosi sulla base dei playtest da parte del target demografico che lo sta giocando dall'inizio alla fine, sta piacendo davvero e siamo fiduciosi sul fatto che stiamo creando un gioco soddisfacente". Iizuka lascia intendere, infine, che un eventuale rinvio verrebbe preso in considerazione unicamente qualora il team di sviluppo andasse incontro a problematiche specifiche, come focolai di Covid-19 o ricoveri ospedalieri in massa che costringerebbero a rallentare la produzione. In caso contrario, l'obiettivo resta la pubblicazione a Natale 2022.

Insomma, il Sonic Team non pienamente fiduciosi sul loro progetto, al punto che SEGA si aspetta grandi recensioni per Sonic Frontiers che possano dare una spinta alle vendite. Il tempo per perfezionare ulteriormente il titolo in ogni caso c'è, resta da vedere quanto effettivamente verrà migliorato.