Sonic Frontiers: ora in offerta a soli 22,99 euro su Amazon Italia, la promo scade oggi

Sonic Frontiers è l'ultimo videogioco in 3D della serie, pubblicato da SEGA e uscito l'8 novembre 2022 per le console PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Microsoft Windows.

Sonic Frontiers in offerta su Amazon a soli 22,99 euro



Sviluppato dal Sonic Team, è stato presentato al pubblico il 27 maggio 2021 con il titolo provvisorio Sonic Rangers, per festeggiare il 30° anniversario della serie assieme alla raccolta Sonic Origins (pubblicata il 23 giugno 2022).

Il gioco è uscito l'8 novembre 2022 ed è acquistabile a questi link a 22,99 euro per PS5, PS4, Xbox o 28,99 euro per Nintendo Switch (invece di un prezzo di listino di 59,99 euro):

Nel nuovo capitolo del gioco di Sonic sfrecceremo alla velocità della luce attraverso cinque isole ricche di foreste, cascate e paesaggi desertici, ognuna di queste è ricca di sfide e segreti da scovare.

Dal 23 marzo per il gioco è disponibile un DLC completamente gratuito per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. L'aggiornamento prevede diverse novità, come per esempio un'appassionante modalità sfida nella quale il nostro rivale sarà il cronometro, una modalità fotografica ed infine il juke-box, per poter riascoltare le proprie tracce preferite.