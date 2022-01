Sonic Frontiers, in origine era previsto nel 2021: perché è stato rinviato?

L'anno del trentesimo anniversario del porcospino blu è purtroppo trascorso senza portare con sé un nuovo gioco della serie, che avrebbe senz'altro rappresentato il miglior modo di festeggiare un evento tanto importante. La verità è che SEGA ci ha provato, per poi decidere di rimandare tutto al 2022.

Stando a quanto è emerso durante un Q&A con gli investitori svoltosi una settimana dopo i Game Awards (il documento risale alla metà di dicembre, ma sta circolando ora), i piani iniziali di SEGA prevedevano il lancio di Sonic Frontiers nel corso del 2021. Tuttavia, gli sviluppatori hanno preferito privilegiare la qualità e rimandare tutto al 2022: "In origine prevedevamo di lanciarlo quest'anno (nel 2021, ndr), il trentesimo anniversario di Sonic, ma abbiamo posticipato l'uscita di un anno per rifinire la qualità. Come abbiamo fatto anche per altri titoli, durante la fase di sviluppo abbiamo costantemente condotto delle analisi per migliorare la qualità del gioco prima della pubblicazione, tra cui il game testing basato su valutazioni esterne. Abbiamo la sensazione che diventerà un grande gioco e che le aspettative sono elevate".

L'annuncio ufficiale di Sonic Frontiers, ricordiamo, è avvenuto durante la notte dei Game Awards 2021 dello scorso mese di dicembre, promettendo un gioco in cui si potrà provare il brivido dell'alta velocità in aree di gioco più grandi rispetto al passato. L'uscita è prevista durante la stagione natalizia del 2022 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X!S, Nintendo Switch e PC.