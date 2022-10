Sonic Frontiers: passato, presente e futuro del porcospino blu

Manca sempre meno al debutto sul mercato di Sonic Frontiers, la nuova avventura principale della celebre mascotte di SEGA che sarà disponibile dall'8 novembere 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Proprio per prepararci al meglio al nuovo episodio della serie abbiamo avuto modo di fare un'intervista a Takashi Iizuka su Sonic Frontiers, con il producer in forza al Sonic Team che ci ha rivelato come il gioco rappresenti una sintesi tra passato, presente e futuro del porcospino blu. Secondo Iizuka l'impostazione in stile "open zone" scelta per questo capitolo deve essere intesa come la base per il proseguo del franchise, che evolve quanto fatto sia con i giochi originali della serie, definiti di "prima generazione", sia con quelli di "seconda generazione" iniziati a partire da Sonic Adventure.

I giocatori potranno così approcciarsi con maggiore libertà a tutti i luoghi presenti in Sonic Frontiers pensati dagli sviluppatori, senza dover necessariamente seguire un percorso lineare. Gli autori in ogni caso non intendono rinnegare il passato e, anzi, quanto fatto con i predecessori funge da base per il nuovo corso del brand: l'obiettivo resta di offrire varie tipologie di gameplay a diversi tipi di utenza, dai fan di lunga data fino ai neofiti.

Iizuka rivela inoltre molti altri dettagli nella sua intervista, svelando le idee ed i percorsi creativi seguiti dal Sonic Team per realizzare ogni aspetto dell'opera, dai boss fino alle musiche, passando attraverso la narrativa. Oltre a non perdervi dunque le quattro chiacchiere che abbiamo scambiato con il producer, potete ulteriormente approfondire le vostre conoscenze sul gioco tramite la nostra anteprima di Sonic Frontiers, che abbiamo avuto modo di provare a fondo in attesa della recensione.