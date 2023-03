Sonic Frontiers, la patch 1.20 sfreccia a tutta velocita: cosa introduce?

In concomitanza dell'annuncio della data d'uscita del primo DLC gratis di Sonic Frontiers, si sono susseguite diverse notizie attorno all'approdo di una nuova serie di contenuti per l'ultima esperienza dedicata al porcospino blu. Finalmente è arrivata l'attesa patch 1.20 di Sonic Frontiers, che promette l'introduzione di tanti contenuti.

Ma cos'è approdato con l'ultima versione dell'avventura del Sonic Team? Tra le recenti novità figurano l'arrivo della modalità foto, del juke box e molto altro. Tuttavia, con la 1.20 non è mancata di certo l'occasione per inserire nuove modalità di sfida che sapranno intrattenere i giocatori per tante altre ore. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei nuovi contenuti arrivati con il più recente aggiornamento:

Introdotta la modalità foto, la quale permette di inquadrare, modificare e catturare i propri momenti preferiti. Da adesso sarà possibile fotografare Sonic in azione, cona attorno una varietà di paesaggi per poter così creare la foto perfetta. È inoltre possibile scegliere tra sette filtri per aggiungere un tocco di colore alle foto.

Juke Box: avete intenzione di ascoltare i vostri brani preferiti durante l'esplorazione delle Isole Starfall? Con il Juke Box sarà possibile riprodurre diversi brani tratti da Sonic Frontiers e dai giochi di Sonic del passato. È possibile ascoltare uno qualsiasi dei cinquantatre brani in qualsiasi punto delle zone aperte, tredici dei quali sono immediatamente sbloccati e riproducibili non appena il gioco viene aggiornato. Le altre 40 canzoni si sbloccano raccogliendo i Sound Memories nelle cinque isole.

Nuove modalità di sfida: Sonic Frontiers introduce nuovi contenuti per metter alla prova le vostre abilità con le nuove modalità di sfida.

Modalità Sfida Cyber Space: Sfida sette fasi di Cyber Space back-to-back in questa modalità di attacco a tempo, gareggiando contro il tempo!

Modalità Battle Rush, con diversi round contro tanti nemici, guardiani e Titani sempre più difficili

L'animazione Power Boost può essere attivata nel menu Opzioni.

La slot machine Starfall può essere attivata nel menu Opzioni.

I livelli Cyber Space possono essere riavviati a metà livello.

Quando si potenzia Sonic, ora è possibile scambiare più Koco contemporaneamente con il Koco Anziano e il Koco Eremita.

Intanto, il porcospino blu più amato dai videogiocatori continua a detenere record su record tra i capitoli del brand: Sonic Frontiers ha superato le 3 milioni di copie, tagliando così un importantissimo traguardo per la saga.