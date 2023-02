Sonic Frontiers: pessime prestazioni su PC? Questa mod risolverà ogni problema

Sonic Frontiers è un grande successo di vendite e di accoglienza dai fan, come dimostrato dai traguardi raggiunti a velocità supersonica dall'ultima produzione di SEGA e del Sonic Team. Tuttavia, Sonic Frontiers non è esente da problemi di prestazioni su PC e console, soprattutto per l'hardware ibrido della Grande N.

Ma come possono essere risolti tali problemi di performance su PC? A meno che non si disponga di un'efficiente macchina da gioco, Sonic Frontiers sarà caratterizzato da un abbassamento della qualità generale del prodotto, soprattutto per quel che concerne il Frame Rate. Tuttavia, di recente è sopraggiunta la risposta ai suddetti problemi.

Il modder NnandoAnimando ha infatti creato una mod capace di migliorare la qualità di Sonic Frontiers anche su hardware meno performanti. Il tutto è stato possibile grazie all'utilizzo di file interni al gioco nella sua versione Nintendo Switch, ricca di forti compromessi tecnici per garantire una maggiore stabilità del prodotto.

Proprio grazie a questi file, il modder è riuscito a creare nuove opzioni grafiche per favorire tutte quelle macchine da gaming appartenenti all'ecosistema PC che non riescono a garantire delle performance di altissimo livello. Tali preset possono essere considerati una vera e propria manna dal cielo per una buona fetta dell'utenza videoludica.

Nel dettaglio, la mod in questione permetterà di scegliere una tra le due impostazioni presenti per il bloom: alta o bassa. Così facendo, verranno ridotti gli effetti visivi presenti a schermo attivando le impostazioni grafiche di Nintendo Switch. Tuttavia, essa - la mod di NnandoAnimando - permette anche di disabilitare le ombre e ridurre il fogliame presente nelle isole Starfall. In calce alla notizia troverete il link utile per il download della mod sopracitata. Nella speranza che possa aiutare il maggior numero di utenti possibili per godere di un'esperienza fluida in termini di prestazioni generali, anche a discapito di un ingente compromesso visivo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Sonic Frontiers.