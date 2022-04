Sonic Frontiers è ancora previsto a Natale 2022: nuove informazioni a breve

L'assenza prolungata di Sonic Frontiers, che praticamente non si è mai fatto vedere dall'annuncio avvenuto lo scorso mese di dicembre, sta facendo preoccupare non poco i fan, i quali sono in trepidante attesa di nuove informazioni. A tranquillizzarli ci ha pensato Katie Chrzanowski: ecco cosa ha detto.

Nel primo episodio della sesta stagione di Sonic Official, inaugurata lo scorso 28 aprile, la Social Media Manager della divisione americana della compagnia ha assicurato che non dovremo attendere ancora molto prima di scoprire nuovi dettagli sul gioco, il quale è sempre previsto a Natale 2022: "Vedo un sacco di persone chiedere di Sonic Frontiers: non abbiamo notizie da condividere al momento, ma non preoccupatevi, arriveranno presto. È ancora previsto per la stagione natalizia, forniremo nuove informazioni nel corso dell'anno, state tranquilli".

Sonic Frontiers rappresenta il nuovo episodio della serie principale, dunque possiamo ben comprendere la sete d'informazioni dei fan del porcospino blu. È inoltre destinato ad uscire in un anno molto fortunato per l'intero franchise, che ha appena messo a segno un colpaccio al cinema: Sonic 2 è infatti il film sui videogiochi di maggior successo di sempre in USA! Frontiers promette di farci provare il brivido dell'alta velocità in aree di gioco più grandi rispetto al passato ed è in sviluppo per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.