Sonic Frontiers: scoperte sconvolgenti nel prologo animato con Knuckles the Echidna

Ci avviciniamo sempre più al debutto di Sonic Frontiers, e per prepararci al meglio al ritorno del velocissimo porcospino blu, SEGA ha pubblicato un filmato prologo del gioco che vede come grande protagonista l'iconico e amato Knuckles the Echidna.

Il filmato, che potete gustarvi in cima alla notizia, rappresenta un prologo animato di Sonic Frontiers e ci parla dell'improvvisa scoperta compiuta da Knuckles the Echidna, destinata a far crollare le sue convizioni su Starfall Island e foriera di nuovi ostacoli e misteriosi nemici da affrontare.

"Da quando ha memoria, Knuckles ha preferito operare da solo", leggiamo dalla descrizione di Prologue: Divergeance fornita da SEGA. "Come guardiano del Maestro Smeraldo, conosce ogni angolo della sua isola e ogni segreto che nasconde... O almeno così pensava. Una scoperta improvvisa sta per sconvolgere il suo mondo".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che il titolo sarà ufficialmente disponibile a partire dall'8 novembre di quest'anno su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. SEGA ci ha tenuto a precisare che Sonic Frontiers sarà un gioco differente da The Legend of Zelda Breath of the Wild. In attesa di tornare a sfrecciare per Starfall Island nei panni del porcospino blu, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sonic Frontier per ulteriori approfondimenti sul platformer open world di SEGA.