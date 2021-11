'Sonic Frontiers' sarà il titolo del prossimo gioco dedicato al riccio blu? I dettagli

Una nuova ondata di marchi registrati in arrivo dal Sol Levante danno interessanti informazioni sui piani di diversi publisher e sui possibili giochi in arrivo nel prossimo futuro. In particolare, SEGA ha registrato il nuovo marchio "Sonic Frontiers" che potrebbe indicare il titolo del nuovo gioco dedicato al celebre riccio blu.

Come riportato dalla redazione di Gematsu, sono diversi i marchi registrati nel mese di ottobre da colossi come SEGA e Square Enix. Il 22 ottobre SEGA ha infatti depositato il marchio "Sonic Frontiers" in lingua giapponese e inglese, parole che potrebbero diventare il titolo del nuovo gioco dedicato a Sonic the Hedgehog annunciato a maggio di quest'anno e che ancora non ha un nome ufficiale. Nelle scorse settimane era emerso un altro titolo e stando ai leaker il gioco si chiamerà "Sonic Rangers". A questo punto non resta che attendere l'annuncio di SEGA per dissipare ogni dubbio.

SEGA ha poi registrato i marchi di "Shining Force" e "Hikari to Yami no Eiyuu" (Heroes of Light and Darkness) per i prossimi giochi mobile. Anche Square Enix si è dimostrata molto attiva depositando i marchi per "The Diofield Chronicle" e "The Beasts of Burden", quest'ultimo anche per gli Stati Uniti, Canada, Europa e Australia. Infine, Bandai Namco ha registrato i marchi "Origination" negli Stati Uniti e altri titoli destinati al mercato nipponico.