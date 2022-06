Sonic Frontiers protagonista della cover di Game Informer: tante novità in arrivo

Dopo aver dato per la prima volta uno sguardo al gameplay ambientato nel Cyber Space mostrato nel corso del Nintendo Direct Mini, ci prepariamo ad una nuova ondata di informazioni riguardanti il primo capitolo open world dello storico franchise SEGA.

La nuova incarnazione della serie dedicata al velocissimo porcospino blu si è guadagnata la prossima copertina di Game Informer. La testata si è recata nel quartier generale del Sonic Team a Burbak, in California, e dopo aver tenuto lunghe conversazioni con gli sviluppatori ed aver dato un'occhiata più approfondita al platform game open-zone è pronta a condividere maggiori dettagli con i giocatori.

"Ho trascorso quel tempo esplorando l'isola di Kronos, combattendo i nemici, risolvendo enigmi, scoprendo segreti e aiutando gli amici. Ho anche avuto modo di sfrecciare attraverso molte delle fasi del Cyber Space recentemente annunciate. Apprenderete di più sulla storia di Sonic, sugli sforzi per rivitalizzare il marchio dopo una serie di titoli non soddisfacenti, su come i film e i programmi TV si inseriscono nel quadro più ampio del brand e in che direzione andrà il franchise di Sonic". In calce alla notizia potete dare uno sguardo alla nuova cover di Game Informer con protagonista Sonic.

Intanto potete già addentrarvi nel Cyber Space dando una lettura alla nostra nuova Anteprima di Sonic Frontiers.