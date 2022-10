Sonic Frontiers: quando esce, che genere di gioco è, edizioni e doppiaggio italiano

Da quando Sonic è approdato sul Sega Mega Drive negli anni ’90, moltissimi giocatori dell’epoca hanno amato quel porcospino blu alla follia. Quest’ultimo è divenuto una delle mascotte più iconiche del panorama videoludico, riuscendo addirittura a sfidare il colosso nipponico Nintendo con il suo Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System.

Le produzioni targate Sega, dedicate all’animale blu, sono state da sempre tanto numerose quanto variegate. Ciò nonostante, il desiderio di vedere espanso quel mondo videoludico è rimasto un sogno proibito per tutti, essendo sempre stato affascinante sotto certi aspetti. La speranza era quella di varcare le frontiere di un universo immaginario senza tempo: ciò è successo per diverse ragioni, che siano state le necessità di rinnovare una formula videoludica ormai arenata da decenni o la semplice evoluzione tecnologica. Ciò nonostante, la risposta al problema è finalmente giunta.

Sega ed il Sonic Team hanno mostrato al mondo intero quella che sarà una delle più importanti produzioni di quest’annata: Sonic Frontiers. Il progetto è nato con l’intento di ridefinire i paradigmi e gli stilemi delle avventure di Sonic, realizzando qualcosa senza alcun precedente e, soprattutto, senza Frontiere – almeno nelle sue intenzioni -. Sonic Frontiers è in arrivo e sta per giungere il momento di poter provare in via definitiva ciò che possiamo definire come interessante sin dalla sua prima presentazione. Abbiamo atteso tante settimane, le quali sono trascorse all’insegna di annunci sui contenuti gratuiti in arrivi nel post-lancio del gioco e quant’altro. Rimangono ancora dei dubbi sul frutto del lavoro di Sega e Sonic Team, quesiti ai quali cercheremo di dare una risposta nelle prossime righe. Cosa sappiamo e cosa dovremmo sapere su Sonic Frontiers?

Sonic Frontiers

Pur non trattandosi di un elemento essenziale delle produzioni videoludiche attinenti al macro-universo dell’iconico porcospino blu, le nuove avventure di Sonic partono da una premessa narrativa che, al di là della sua solidità più o meno lampante, segue il classico filone delle disamine che lo hanno visto protagonista dello scontro con la sua iconica nemesi: il Dr. Eggman.



Una nuova epopea ludica sta aspettando gli amanti di Sonic, all’insegna di un divertimento sfrenato. Con Sonic Frontiers prenderà piede la ricerca degli smeraldi del Caos mancanti in un mondo tutto nuovo da scoprire ed esplorare, il quale compirà un grande passo in avanti ridefinendo gli stilemi videoludici che da sempre hanno caratterizzato l’esperienza messa a punto dal Sonic Team.

Che gioco è Sonic Frontiers?

Dunque, come possiamo definire Sonic Frontiers? Siamo dinnanzi ad un reboot totale della saga o ad un “semplice” esperimento videoludico, nella speranza che si riesca a trovare la “formula vincente”? E, soprattutto, a quale genere di riferimento possiamo rimandare questa nuova iterazione della saga? Sonic Frontiers rappresenta quella che possiamo definire come un’avanguardia dei platform 3D ideati dallo stesso team di sviluppo, tentando di scardinare – appunto – gli elementi cardini ormai consolidatisi negli anni.

Difatti, Sonic Frontiers sarà il primo prodotto dell’intero brand ad offrire un’esperienza platforming tridimensionale a zone aperte. Non facciamo riferimento ad un vero e proprio open world quanto, piuttosto, ad un open map. Potremmo impropriamente dire che si stia cercando di ricalcare le orme di alcuni prodotti dal calibro di Monster Hunter (soprattutto gli ultimi World Iceborne e Rise Sunbreak), al fine di associare ciò che conosciamo allo stesso Sonic Frontiers, di cui abbiamo parlato nella veloce corsa del riccio di Sega in attesa della recensione. Tuttavia via, non è così: Takahashi Iizuka, creative director del progetto “Frontiers”, ha ribadito a più riprese come l’assonanza con Zelda Breath Of The Wild ed altri lavori dalle tinte Opern World non rispecchino il reale genere di appartenenza del suo lavoro. “Stiamo iniziando una prospettiva diversa da quella degli altri giochi Open-World”, afferma lo stesso Iizuka. Dunque, Sonic Frontiers amplia le prospettive e le potenzialità ludiche dei platform a tre dimensioni del brand, reinventando la formula di riferimento da un lato ma non snaturando l’essenza delle avventure di Sonic dall’altro.

Quando esce Sonic Frontiers?

Sonic Frontiers si appresta ad approdare sul mercato videoludico: arriverà l’8 novembre 2022, in concomitanza di altri grandi progetti quale il mitico God of War Ragnarok, di cui vi abbiamo parlato nelle nostre primissime impressioni prima della recensione completa, Pokémon Scarlatto e Violetto ma non solo. Sonic si prepara ad affrontare alcuni dei più imponenti colossi del panorama videoludico, in uno scontro a tutta velocità e senza nulla da invidiare ai suoi avversari. Il potenziale di questo nuovo capitolo è tale da permettergli di competere anche in un periodo – videoludicamente – caldo come quello di novembre.

Su quali console esce Sonic Frontiers?

Sonic Frontiers non sarà un’esclusiva next-gen. I possessori di tutte le piattaforme di gioco presenti sul mercato potranno godere molto presto – parliamo ormai di meno di due settimane – di un’avventura che, come detto a più riprese, tenta di gettare delle nuove basi per ciò che Sonic ha da offrire ai suoi fan anche ridefinendo, se necessario, l’intero impianto ludico di riferimento. Sonic Frontiers uscirà su Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Seppure vi siano state negli ultimi giorni alcune controversie sui nuovi arrivati Gotham Knights e A Plague Tale Requiem, il colpo d’occhio più pulito del lavoro rifinito dal Sonic Team fa sperare in una produzione videoludica che possa rispettare del tutto le nostre aspettative, anche se non avremo tra le mani un titolo che cerca di compiere un salto generazionale.

Quali sono le edizioni di Sonic Frontiers?

Sonic Frontiers uscirà in una duplice versione: Standard e Digital Deluxe. A seguire vi elencheremo tutte le informazioni da sapere prima dell’acquisto del gioco, qualunque sia il formato.

Standard Edition

La prima delle due versioni potrà essere acquistata nel suo formato fisico o digitale al prezzo di 59.99 euro. Al suo interno, al di là del gioco in sé, saranno presenti solo una serie di contenuti disponibili con il preordine del gioco: la scatola del tesoro dell’avventura. Essa conterrà al suo interno:

Punti Abilità Semi della potenza rossi

Semi della difesa blu

Seppure il prezzo di listino sia pari a 59.99 euro per tutti i rivenditori, vi sono alcune piattaforme di e-commerce - e non solo - che stanno garantendo il preordine del gioco a 49.99 euro, con uno sconto pari al 17%.

Digital Deluxe Edition

La seconda delle due edizioni non disporrà di una confezione fisica. La Digital Deluxe Edition verrà venduta a 69.99 euro e, al suo interno, saranno presenti i seguenti contenuti bonus:

La sopracitata scatola del tesoro dell’avventura (vedasi il paragrafo “Standard Edition”)

Gettoni della memoria di Amy

Un ingranaggio del portale

Chiavi dei moduli del chaos emerald

Guanti e scarpe per Sonic

Artbook digitale con una colonna sonora composta da 25 tracce di gioco.

Vi segnaliamo, inoltre, che tramite il sito ufficiale dedicato a Sonic Frontiers potrete ricevere una serie di contenuti di gioco esclusivi tramite l’iscrizione alla newsletter. Completando tale procedura entro e non oltre il 31 gennaio 2023, sarà possibile ottenere via e-mail il codice di download di un accessorio indossabile dal nostro Sonic in-game.

Sonic Frontiers è doppiato in italiano?

Come di consueto, l’aggiornamento della pagina Steam del prodotto ha permesso a tutti gli utenti di poter scoprire alcune informazioni aggiuntive sull’ormai imminente titolo di Sonic. Sonic Frontiers sarà doppiato in italiano, con l’inserimento della nostra lingua madre nei sottotitoli, nelle interfacce di gioco e nelle voci dei singoli personaggi. Molti videogiocatori non risentiranno delle problematiche connesse alla barriera linguistica di alcune produzioni, permettendo a tutti quanti di godersi al meglio questo nuovo platfform 3D a mappa aperta.