Sonic Frontiers: il titolo raggiunge il record di utenti su Steam a velocità supersonica

Nelle ultime ore, la nota pagina di informazioni statistiche attinenti alla piattaforma Steam, SteamDB, ha ufficializzato il nuovo record raggiunto da Sonic Frontiers nell'arco della giornata odierna, 12 novembre 2022, ad una velocità supersonica. La nuova iterazione del brand storico di Sega, dunque, raggiunge le vette del successo.

L'uscita di Sonic Frontiers ha costituito un vero e proprio punto di svolta per l'intera saga videoludica, tentando di raggiungere nuovi standard produttivi ed una nuova concezione del nuovo corso 3D di Sonic, l'iconico porcospino blu. Al di là dei pregi e difetti della produzione, di cui trovate la nostra disamina nella recensione di Sonic Frontiers, l'uscita del titolo su diverse piattaforme - così come la promessa del desiderio di rinnovare totalmente la saga - ha fatto sì che il nuovo titolo frutto dell'estro creativo di Sega raggiungesse un nuovo record di utenti attivi su Steam.

Come detto in apertura, a diffondere i dati relativi alla piattaforma su PC e Steam Deck è la pagina Steam BD, nella quale viene riportato che Sonic Frontiers ha raggiunto un picco massimo di 19.181 utenti attivi in contemporanea. Non possiamo affermare con certezza a quali hardware si faccia riferimento, vista la presenza di Steam sull'intero ecosistema PC e la nuova console portatile di Valve. Ciò nonostante, i risultati conseguiti dall'ultima fatica sviluppata dai ragazzi di Sega ha un'importanza non indifferente, soprattutto se confrontata con le altre produzioni del brand. Infatti, con "soli" 19.181 utenti attivi in contemporanea, Sonic Frontiers ha quasi raddoppiato i risultati conseguiti da Sonic Mania. In quest'ultimo caso parliamo di 11.937 utenti attivi contemporaneamente, il che evidenzia il maggior interesse attorno al curioso progetto Sonic Frontiers.

Se, però, non possiamo parlare di numeri particolarmente elevati in senso assoluto, non possiamo non considerare l'importanza del periodo d'uscita di Sonic Frontiers: il celebre porcospino blu si trova a dover fronteggiare kolossal videoludici dal calibro di God of War e, prossimamente ma tra non molto, Pokémon Scarlatto e Violetto. Quindi, anche in termini prettamente numerici il record conseguito da Sonic Frontiers è molto importante. Qui di seguito vi elenchiamo anche il picco di utenti registrati da Steam per le precedenti iterazioni della saga:

Sonic Mania, con 11.937 utenti

Sonic & All-Stars Racing Transformed, che ha registrato un picco di 5.861 utenti

Sonic Origins, con 2.668 utenti

Sonic Forces, che ha conseguito il record di 2.058 utenti attivi in contemporanea

Sonic Generations, con 1.686 utenti

Team Sonic Racing, con soli 1.056 utenti

Sonic Lost World, con un picco di 252 utenti attivi contemporaneamente

In questa lista non sono presenti i dati relativi a Sonic Colours Ultimate a causa della sua disponibilità su Epic Games Store e non su Steam. Sonic Frontiers ha conseguito un importante record per la saga e per il publisher Sega. Il titolo è approdato sul mercato solo da pochi giorni, ma sono già in arrivo alcuni contenuti gratis, come il DLC a tema Sonic Adventures 2.