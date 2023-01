Sonic Frontiers, è record: uno speedrunner l'ha completato in meno di un'ora

Mentre SEGA sta già pianificando il prossimo titolo dedicato a Sonic, uno speedrunner noto con il nickname di 'Katie4' è riuscito a stabilire un nuovo record di completamento per Sonic Frontiers.

Lo streamer, pensate, è riuscito a completare il gioco in meno di un'ora esatta, battendo il precedente record di circa una decina di secondi. Si tratta di un'impresa senz'altro degna di nota, anche se, bisogna dirlo, lo steamer ha effettivamente portato a termine la run a difficoltà facile. L'intera impresa, nel caso fosse di vostro interesse, è stata documentata all'interno di una live pubblicata su Youtube e allegata alla notizia.

Nonostante il gioco sia uscito da diversi mesi, ad ogni modo, sembra che ne sentiremo parlare ancora a lungo. Non a caso, Takashi Iizuka, boss di Sonic Team, ha rivelato che potremo aspettarci diverse novità per Sonic Frontiers durante il 2023, oltre ai già annunciati DLC. Al momento non è chiaro a cosa si riferisca Iizuka, ma c'è la possibilità che il franchise lasci spazio a nuove serie animate o pellicole cinematografiche.

Tra questi contenuti, sfortunatamente, non sarà purtroppo contemplata una modalità multiplayer di Sonic Frontiers. Dell'argomento si è parlato nel corso di un recente Q&A su Twitter con i fan, occasione in cui il director Morio Kishimoto ha rivelato che il team, anche in virtù dei diversi problemi non ancora risolti sin dal lancio del gioco, ha preferito concentrarsi sul lato single player della produzione. Tuttavia ciò non esclude che gli sviluppatori facciano marcia indietro in futuro.