Sonic Frontiers registrato nella Corea del Sud: Reveal imminente?

Dopo i più recenti leak che vedevano Sonic Frontiers in uscita l'8 novembre, arrivano finalmente nuovi indizi sul tanto atteso titolo targato Sega. Sonic sta tornando?

Grazie a quanto riferito dai colleghi di Nintendo Life, abbiamo scoperto che Sonic Frontier è stato da poco registrato ufficialmente nella Corea del Sud, un indizio sicuramente molto interessante. Al momento non abbiamo notizie sullo stato dello sviluppo del gioco, ma di solito la registrazione di un titolo avviene in vista di un reveal imminente. Come sempre noi vi invitiamo a prendere queste notizie con le pinze, anche se siamo fiduciosi che nuove informazioni spuntino fuori quanto prima.

Del resto, si è discusso tanto sulla data d'uscita del prossimo capitolo con protagonista il porcospino blu. Nuovi indizi di SteamDB suggerivano una nuova finestra di lancio fissata per Dicembre, quindi in linea con le informazioni già in nostro possesso. E pur mancando l'ufficialità, sembra ormai certo che il nuovo titolo SEGA sia destinato a raggiungere gli scaffali dei negozi tra novembre e dicembre.

Un presente avvolto nel mistero, anche se SEGA sembra avere già le idee chiare persino per il futuro della saga. Il capo di Sonic Team, Takashi Iizuka, è stato di recente coinvolto in un breve botta e risposta con la redazione di Game Informer, occasione in cui ha rivelato che il team di sviluppo sta già pianificando concretamente il prossimo Sonic.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers dovrebbe arrivare nella stagione natalizia su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.