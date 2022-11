Sonic Frontiers, il riccio blu entra in azione: che lo Showdown abbia inizio!

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale di Sonic Frontiers, e così SEGA e i ragazzi del Sonic Team confezionano un adrenalinico video con scene in cinematica e spezzoni di gameplay tratti dalla prossima avventura open world del riccio blu.

Il filmato propostoci dalla storica casa di sviluppo e produzione giapponese ci reimmerge nelle atmosfere di Frontiers per offrirci un assaggio della frenetica esperienza da vivere esplorando liberamente il Nuovo Regno che farà da sfondo all'avventura dell'iconico eroe SEGA.

Gli emuli di Sonic potranno sfrecciare all'interno di ambientazioni free roaming piene di creature che contribuiranno a rendere ancora più ricco, divertente e stratificato l'impianto ludico eretto dagli autori nipponici, merito delle innumerevoli piattaforme e dei percorsi generati in tempo reale dall'IA nemica. Servirà perciò un tempismo perfetto per sferrare attacchi ai punti deboli degli avversari e, al contempo, premurarsi di raccogliere gli anelli dorati disseminati per lo scenario fantasy del Sonic Team.

L'eroe SEGA entrerà in azione il prossimo 8 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Sonic Frontiers tra passato, presente e futuro del riccio blu.