Sonic Frontiers: rotto il day one per il nuovo titolo Sega

Attenzione agli spoiler di Sonic Frontiers! Come annunciato nella giornata di ieri per il nuovo titolo prodotto da Santa Monica Studios, in seguito alla rottura del day one di God of War Ragnarok, tocca la medesima sorte al venturo titolo di Sega. Sonic Frontiers ha visto da poche ore la rottura del giorno di lancio del titolo.

A mostrare al mondo intero la propria copia fisica di Sonic Frontiers è l'account Twitter di Cahloosh, con un post sulla piattaforma nella quale possiamo vedere un'immagine del titolo ormai in dirittura d'arrivo. Con un anticipo di 10 giorni arriva la rottura del day one di Sonic Frontiers, lasciando così poco scampo a possibili spoiler del gioco. La data di anticipo della vendita del titolo, almeno a quanto possiamo supporre dai contenuti a disposizione degli utenti Twitter, risale alle 15:30 del 28/10/2022. Nella giornata di ieri, dunque, è iniziata la non desiderata e molto possibile corsa agli spoiler della nuova avventura del porcospino blu.

"Sonic Frontiers è in circolazione, non pubblicherò nessuno spoiler ma è probabile che inizieranno a farsi vedere" è ciò che afferma lo stesso Calhoosh, dichiarando al mondo intero che nei prossimi giorni potrebbero rimbalzare in tutta la rete la diffusione delle prime immagini di gioco non mostrate nel corso degli ultimi mesi. Dunque, così come per God of War Ragnarok, vi invitiamo a fare molta attenzione nell'arco dei prossimi giorni, almeno fino al giorno di lancio di entrambi i prodotti.

Cosa sappiamo di Sonic Frontiers? Il nuovo prodotto targato Sega e Sonic Team ha tutte le premesse per l'arrivo di un'importantissima rivoluzione delle produzioni 3D dell'iconico porcospino blu. La creazione di un prodotto open map, che non cerca di seguire la scia di altre creazioni videoludiche dal calibro di Zelda Breath of The Wild e non solo, lascia presagire che la nuova epopea videoludica saprà garantire - almeno ai fan della prima ora di Sonic - un'esperienza fuori dall'ordinario e all'insegna del divertimento.

Come detto in precedenza, la nuova avventura platforming 3D di Sonic arriverà l'8 novembre su tutte le piattaforme, a ridosso di poche ore - o pochi giorni - da altri cult videoludici dal calibro di God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto, approdando non soltanto sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft, tra cui la console ibrida di Nintendo.