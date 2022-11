Sonic Frontiers è già scontato di 20 dollari negli USA, è un buon segno oppure no?

Sonic Frontiers è stato ben accolto in Giappone mentre in Occidente le recensioni sono state per la maggior parte piuttosto tiepide, oltre ai giudizi della stampa c'è da dire che il gioco potrebbe essere stato oscurato dal lancio di God of War Ragnarok, uscito il giorno dopo e che sembra aver registrate vendite al lancio sicuramente elevate.

Nonostante Sonic Frontiers stia andando benissimo su Steam, le vendite fisiche negli USA potrebbero essere al di sotto delle aspettative e per questo rivenditori come Amazon e GameStop hanno tagliato il prezzo di Sonic Frontiers, vendendo il gioco a 39.99 dollari anziché 59.99 dollari, anche in versione next-gen.

Di fatto dunque a meno di una settimana dal lancio, Sonic Frontiers è scontato di 20 dollari negli USA, situazione che stando ai commenti sui social sembra aver scontentato che ha pagato il gioco a prezzo pieno solamente pochi giorni fa. Di contro c'è chi ipotizza come questa mossa fosse assolutamente necessaria per provare ad aumentare le vendite nel periodo del Black Friday, con Sonic Frontiers che rischia presumibilmente di passare inosservato nei negozi americani con l'uscita non solo di God of War Ragnarok ma anche di Pokemon Spada e Scudo.

In Europa al momento il gioco viene venduto a prezzo di listino ma chissà che se anche da noi Sonic Frontiers sarà presto oggetto di un price cut in vista degli sconti del Black Friday e della stagione natalizia.