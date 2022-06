Sonic Frontiers, SEGA alza il sipario: ben 7 minuti di gameplay ufficiale

E dopo aver visto il breve teaser trailer di Sonic Frontiers con sequenze di gameplay, SEGA alza definitivamente il sipario sulla nuova, grande avventura del porcospino blu, dandoci un assaggio ancora più concreto del gioco attraverso ben sette minuti di sequenze mai viste prima d'ora.

Sonic si ritrova confinato in una grande isola, con la possibilità di sfrecciare a tutta velocità attraverso lo scenario, composto prevalentemente da praterie, fiumi e torri da esplorare. Tutte le meccaniche tipiche della serie sono presenti, tra grind su fili di metallo, piattaforme su cui spiccare salti, anelli da raccogliere e collezionabili da conquistare. Non mancheranno inoltre puzzle ambientali con i quali interagire oltre agli immancabili combattimenti, per un gameplay che si prospetta piuttosto ricco.

Per la prima volta, il franchise abbraccerà vere e proprie meccaniche open world, in modo così da dare una ventata d'aria fresca alle avventure di Sonic. Ricordiamo che Sonic Frontiers è atteso per il prossimo Natale su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, e che IGN.com ha promesso ampi coverage della nuova produzione SEGA nel corso di tutto giugno 2022.

Il nuovo gioco, inoltre, è molto ambizioso, con SEGA che si attende grandi recensioni per Sonic Frontiers nella speranza che possano spingere fortemente le vendite. Come vi sembra questo primo gameplay reveal?