Sonic Frontiers: SEGA annuncia la data d'uscita del primo DLC gratis

Come annunciato dal team di sviluppo qualche mese fa attraverso la pubblicazione di una roadmap, Sonic Frontiers riceverà svariati aggiornamenti gratuiti nel corso di tutto il 2023. Il primo di questi contenuti è stato ufficialmente svelato da SEGA, che ne ha anche confermato la data d'uscita.

Intitolato 'Sights, Sounds and Speed Update', il primo importante aggiornamento gratis di Sonic Frontiers verrà distribuito su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 23 marzo 2023. A svelarlo è una mail promozionale inviata da SEGA a tutti i possessori del gioco che sono anche iscritti alla newsletter ufficiale. Purtroppo il messaggio in questione non include informazioni in merito ai contenuti dell'espansione, ma possiamo ipotizzare che al suo interno troveremo la modalità fotografica, il Jukebox e un nuovo set di sfide: ognuno dei tre contenuti coincide perfettamente con le parole nel titolo dell'espansione ed è improbabile che non siano queste le principali feature dell'aggiornamento.

Per chi non lo sapesse, il secondo aggiornamento introdurrà invece nuovi personaggi Koco, la modalità Open Zone Challenge e un misterioso contenuto intitolato 'Compleanno di Sonic'. A chiudere il tris di update gratis troviamo invece un DLC contenente nuovi personaggi giocabili ed un'espansione della storia. In entrambi i casi non si conoscono le date d'uscita, ma probabilmente se ne inizierà già a parlare tra qualche settimana.

