Sonic Frontiers: SEGA rivela i requisiti per la versione PC

Sonic Frontiers è in dirittura d'arrivo. Il mese di novembre 2022 è ormai alle porte e, come moltissimi giocatori sanno, questo periodo dell'anno sarà un momento fondamentale per l'iconico porcospino blu. SEGA si appresta a rilasciare un nuovo ed inedito capitolo della saga sul mercato. Oggi, però, sono arrivate ulteriori novità su Sonic Frontiers.

Nelle ultime ore, infatti, sono stati rivelati i requisiti di sistema per la versione PC di Sonic Frontiers. Il titolo in questione, prodotto attraverso l'uso dell'Hedgehog Engine 2 - motore grafico appartenente alla stessa SEGA - richiederà al giocatore di essere in possesso, almeno per quanto riguarda i requisiti minimi, di una Intel Core i5-3470 o di un AMD Ryzen 5 1400, con 8 GB di RAM. Qui di seguito vi elenchiamo i requisiti minimi completi richiesti dalla versione PC di Sonic Frontiers i quali, come possiamo vedere, non richiederanno al giocatore di essere in possesso di un hardware di altissima fascia.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 5 1400

8 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB o AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

I requisiti minimi permetteranno di far girare il gioco ad una risoluzione pari a 720p a 30 FPS. Inoltre, richiede una CPU che supporti l'AVX e l'SSE4

Requisiti consigliati

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2600

12 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

I requisiti di sistema consigliati faranno girare Sonic Frontiers a 1080p 60 FPS. Inoltre, come per i requisiti minimi di sistema, è richiesto il possesso di una CPU che supporti l'AVX e l'SSE4.

Pur essendo stato al centro di numerosi leak sui filmati e le boss fight presenti in gioco, Sonic Frontiers ha saputo stupire l'utenza sia dalla sua primissima presentazione, in positivo e non solo. Parliamo, infatti, di un gioco che ha saputo stravolgere le carte in tavola di un brand tanto storico ed iconico quanto relegato ad uno stile progettistico poco innovativo.

L'attesa per l'arrivo di un prodotto che cerca di gettare le basi per il futuro dell'intero brand si fa sentire sempre più. Tuttavia, nell'attesa di poter provare con mano la prossima fatica targata SEGA, vi rimandiamo alla nostra guida su come riscattare il DLC gratis a tema Sonic Adventures 2 in Sonic Frontiers.