Sonic Frontiers sfreccia a 2.9 milioni di copie, Persona 5 è un successo immortale

All'interno del suo ultimo report finanziario, SEGA conferma il successo di Sonic Frontiers, primo capitolo della storica serie dedicata al porcospino blu ad aver accolto la formula dell'open world. A quanto pare l'esperimento del publisher nipponico si è rivelato azzeccato, come testimoniano le 2.9 milioni di copie vendute dal lancio.

Il report finanziario, che sottolinea come nel periodo compreso tra aprile e novembre 2022 gli utili di SEGA siano aumentati del 14.9% su base annua, ha quindi dato conferma della buona accoglienza riservata al platform "open-zone" realizzato dalla compagnia. Il team di sviluppo ha dichiarato che Sonic Frontiers farà da base per il proseguo della saga, dunque i giocatori dovrebbero aspettarsi l'arrivo dei prossimi capitoli basati sulla medesima formula a mondo aperto.

Grazie alle informazioni diffuse dal report veniamo inoltre a conoscenza del rinnovato successo di Persona 5, che continua, a distanza di ormai molti anni, a macinare numeri positivi per il publisher. Stando ai dati diffusi, il JRPG curato da Atlus e ripubblicato di recente anche su PC e piattaforme Xbox e Nintendo Switch, ha accumulato ulteriori 1.3 milioni di copie vendute, riconfermandosi come una hit commerciale e non solo per SEGA (a dicembre contava 8.3 milioni di copie vendute).

Sonic Frontiers e Persona 5 sono stati gli "highlight" per l'azienda in questo periodo, nonostante altre nuove uscite come Football Manager 2023 e Two Point Campus. Le vendite dei titoli di catalogo sono state "fiacche", viene inoltre precisato. Project Sekai Colorful Stage! feat. Hatsune Miku ha invece continuato ad generare ottime vendite nel settore F2P.

Guardando al futuro, il prossimo report includerà l'uscita di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden del mese scorso. SEGA ricorda inoltre il lancio di diversi titoli di prossima uscita come Like a Dragon: Ishin! e Company of Heroes 3 attesi a fine mese. Non viene fatta alcuna menzione del "super gioco" citato nei precedenti rapporti di SEGA.