Sonic Frontiers sfreccia verso nuovi confini: oltre 3,5 milioni di copie vendute

I dati condivisi da SEGA sul finire di marzo confermavano il superamento delle tre milioni di copie vendute per Sonic Frontiers, avventura open world dedicata al porcospino blu.

A poco più di un mese di distanza, il titolo accelera la propria diffusione sul mercato videoludico, arrivando a toccare un nuovo traguardo. Nel corso di una recente conferenza stampa, il publisher giapponese ha infatti annunciato il raggiungimento delle 3,5 milioni di copie vendute per Sonic Frontiers. Con tali dati, il gioco diviene uno dei capitoli in tre dimensioni di maggior successo della serie, anche se ancora non può fregiarsi del titolo di avventura di Sonic più venduta in assoluto. A detenere questo record è infatti ancora Sonic Colors, esordito nel 2010. Dal lancio a oggi, la produzione SEGA ha totalizzato oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.



Mentre lievita il successo commerciale del gioco, il team di sviluppo dell'open world continua a lavorare al DLC narrativo di Sonic Frontiers, descritto dal publisher come un contenuto molto ambizioso. Al momento, non si hanno ancora dettagli precisi in merito alla data di lancio del contenuto post lancio, che tuttavia dovrebbe divenire disponibile entro la fine del 2023, su tutte le piattaforme supportate da Sonic Frontiers.