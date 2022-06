Sonic Frontiers: il nuovo video gameplay sfreccia nel Cyberspace

Nel corso del ricco Nintendo Direct Mini c'è stato spazio anche per il nuovo trailer di gameplay di Sonic Frontiers, il nuovo capitolo della serie platform in arrivo su PC e console a Natale 2022.

Il filmato che potete gustarvi in apertura torna a mostrarci il vasto mondo di gioco di Sonic Frontiers, per la prima volta nella storia della serie realizzato secondo il modello open world. Le ampie praterie potranno essere liberamente visitate alla velocità della luce, ed il video non manca di porre l'accento anche sul sistema di combattimento. Il nostro porcospino blu potrà effettuare delle spettacolari combo con cui sbaragliare i nemici che incroceremo, e con il giusto tempismo potremo anche deflettere i loro attacchi.

In seguito possiamo dare un'occhiata ad una zona speciale nota come Cyberspace, un luogo speciale in cui per avanzare dovremo superare delle sfide in velocità e raccogliere delle particolari chiavi.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile durante il periodo natalizio di quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più sul primo titolo a mondo aperto della serie di SEGA, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sonic Frontiers.